◆パ・リーグ楽天５―７日本ハム（１７日・楽天モバイル）２番・遊撃の楽天・宗山塁内野手が４打数２安打１打点。８月１１日の西武戦（ベルーナＤ）以来５試合ぶりのスタメン出場で結果を残した。６回２死からの第３打席で伊藤の１４１キロのスプリットを右前打、８回無死一、二塁での第４打席では河野の１３０キロのスライダーを合わせ、中前にポトリと落ちる適時打を放った。「もっともっと、ということもありますけど、まず