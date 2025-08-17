◆イースタン・リーグ巨人４―２西武（１７日・Ｇタウン）７月３１日に腰痛により出場選手登録を抹消されていた吉川尚輝内野手が実戦復帰し、２打数無安打だったが元気な姿をファンに届けた。「３番・二塁」で先発出場。初回２死の第１打席は空振り三振、４回先頭は中飛で５回の守備から交代した。「打席に立てて、三振したけどしっかりスイングできた」とプラスに捉えた。守備では初回からゴロもフライも問題なく捕球。「