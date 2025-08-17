みなさん休みの日はどのように過ごしていますか？平日に仕事があるママは、土日くらいは家でゆっくり過ごしたい！という場合もあるのではないでしょうか。ママスタコミュニティのあるママは、同僚から頻繁に土日のイベントに誘われることに困っているよう。「ゆっくり休みたいから」と断っているそうですが……。『平日はパートで働いています。パート先の同僚から土日のイベントによく誘われます。「行けない」と断ると必ず「