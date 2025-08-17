お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に出演。タレントのマツコ・デラックスが負傷したため、番組の収録が中止になったと明かす場面があった。マツコは今月8日に北海道岩見沢市のイベントに出席する予定だったが、腰からでん部にかけた関節の亜脱臼のため参加できず。15日に行われた「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」も欠席してい