な、なんだよこの声…キャンプの夜を盛り上げるため。仲間を震え上がらせた怪談話／禍話 弐 SNSで伝播する令和怪談（1）あらゆる恐怖は、今日もあなたの後ろにいるのです…。『禍話』とは、映画ライターの加藤よしき氏とともに、猟奇ユニット・FEAR飯を結成する著者・かぁなっきさんが配信している怪談チャンネル。生きている者か死んでいる者か、はたまた人間ではない「なにか」…。巷にあふれる膨大な数の恐怖体験を集めたライブ