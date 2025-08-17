◆第107回全国高校野球選手権3回戦明豊1―3県岐阜商（17日、甲子園）明豊のアルプススタンドに仲間を見つめる元主将の姿があった。サポートメンバーとしてチームに同行する加来航志郎（3年）は勝利を願ってグラウンドの仲間に精いっぱい声援を送り続けた。小2のとき初めて来た甲子園で明豊の試合を見た。聖地で堂々とプレーする白地に青の校名が入ったユニホームが「かっこいい」と思った。「明豊でキャプテンになって甲子