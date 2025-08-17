※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ妻を精神的に追い詰めた夫は謝罪し、「再び傷つけたら即離婚」という条件で夫婦は再構築をすることに。しかし、妻に内緒で新居建設を計画するも担当者と不適切な関係に発展。出産後、妻は夫に離婚届を出したことや裏切りの証拠を告げ、家を建てていることも知