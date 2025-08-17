Photo: トダサチコ ガジェットでニガテ克服。昔から得意ではなかった飛行機。数年前に激ゆれのフライトを体験してから完全に乗る気力を失っていたのですが、どうしてもライブを観たいアーティストが来日してくれないので、海外へ行く決心をしました。大嫌いな飛行機に12時間、なんとか平常心で乗るべく、編集部メンバーに出張などでいつも使っているものを聞いて、あらゆるギアを総動員。な