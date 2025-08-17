名古屋市守山区で8月17日、パトカーの追跡を受けた原付バイクが、交差点で軽自動車に衝突しました。原付バイクは逃走中で、警察が行方を追っています。警察によりますと、17日午後3時15分ごろ、守山区大森の交差点で、ヘルメットをかぶっていない2人乗りの原付バイクをパトカーが発見し、停止を求めましたが、そのまま逃走しました。パトカーが追跡したところ、原付バイクは1キロほど離れた信号のある交差