【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は17日、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談後の共同記者会見で「国境は武力で変更されてはならない。ウクライナなしで決定はできない」と強調した。