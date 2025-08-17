大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)でふく(うつせみ)を演じた小野花梨のクランクアップ時のコメントが到着した。ふく役の小野花梨小野が演じたふくは、吉原の松葉屋で、座敷持ちの女郎・うつせみとして生きていたが、小田新之助(井之脇海)と出会い、足抜けする。その後、農民として暮らしていたが、浅間山の噴火の影響で流民となり、蔦重(横浜流星)の世話になりながら、なんとか暮らしていた