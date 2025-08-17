日本最西端に位置する沖縄県与那国町の町長選が１９日に告示される。防衛力強化に積極的な現職と、新人２人の計３人が争う見通しだ。中国による台湾侵攻の可能性が指摘される中、政府による空港・港湾などの公共インフラ整備や日米共同訓練への対応が焦点で、結果は中国に対する抑止力に影響する可能性がある。約１６００人が暮らす与那国島は、台湾から約１１０キロ・メートルと近い。中国は２０２７年にも台湾侵攻の準備を完