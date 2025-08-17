●やる気満々で挑んだ最期演じ切り「ほっとする気持ち」 大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で十代将軍・徳川家治役を演じた眞島秀和にインタビュー。17日に放送された第31回「我が名は天」で毒を盛られた家治が体調を崩して亡くなったが、家治の最期をどのように演じたのか、そして、クランクアップした心境なども聞いた。最後の力を振り絞る徳川家治(眞島秀和)江戸時代中期の吉原を舞台に