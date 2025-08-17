●徳川家治役で渡辺謙演じる田沼意次との信頼関係を意識 大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で十代将軍・徳川家治を演じた眞島秀和にインタビュー。本作での家治をどのように築き上げたのか、また、田沼意次役の渡辺謙との共演について話を聞いた。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』徳川家治役の眞島秀和江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸の