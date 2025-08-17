（大阪中央社）大阪市の中之島公園で開催中の台湾文化発信イベント「TAIWAN PLUS」が16日、3日目を迎えた。厳しい暑さの中、グルメブースには行列ができ、台湾ビールやソーセージなどの台湾グルメを楽しむ人の姿が見られた。▽台湾グルメが勢ぞろい同イベントは台湾の非政府組織（NGO）中華文化総会が主催。これまで東京や京都などで5回行われており、今回は大阪・関西万博に合わせて文化部（文化省）が実施する「We TAIWAN」の一