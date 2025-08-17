総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ１２６ＩＭＰＡＣＴ」（１７日、東京・後楽園ホール）で「ＤＥＥＰフェザー級ＧＰ２０２５」の決勝戦が行われ、水野新太（２２）が判定５―０で高橋遼伍（３６）を下して優勝した。水野は３月の１回戦で芦田崇宏に、５月の準決勝で海飛に勝って決勝に進出。１回戦を不戦勝、準決勝で五明宏に勝った高橋と対戦した。試合は１ラウンド（Ｒ）からスタンドの攻防で水野がペースを握り、カーフキ