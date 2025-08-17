¸½ÃÏ£¸·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Î£±²óÀï¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥É¥¤¥Ä£µÉô¤Î¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Æ²°Â¤¬£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¡££·Ê¬¤Ë¤ÏÆ²°Â¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¥¯¥í¥¹¤òÁÀ¤¦¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÆ²°Â¤¬Å¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯