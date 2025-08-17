１７日、西昌衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征４号Ｃ」。 （西昌＝新華社配信／王胤傑）【新華社西昌8月17日】中国は17日午後4時55分（日本時間同5時55分）、「試験28号B」衛星の2号機を搭載した運搬ロケット「長征4号C」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。「試験28号B」2号機は、主に宇宙環境の観測や技術試験に用いられる。長征シリーズ