2025年8月23日（土）、24日（日）の2日間、札幌市北3条広場にて『チャイナフェスティバル2025札幌』が開催されます。 画像：チャイナフェスティバル実行委員会 『チャイナフェスティバル2025札幌』は、2022年の日中国交正常化50周年をきっかけにスタートしたイベント。文化・経済貿易観光・青少年交流・食・物産を軸とした多彩なプログラムを通じ、地域における日中経済文化交流の促進を目指しています。今回は中華料理店