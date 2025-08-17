米ワシントンのリンカーン記念堂の前で行われた戦争反対を訴える抗議集会で、プラカードを掲げる参加者。（資料写真、ワシントン＝新華社記者／劉傑）【新華社北京8月17日】中国国務院新聞（報道）弁公室は17日、「2024年米国人権侵害報告書」を発表し、米国式人権が権力と資本の結託の下で、政治ショーの道具や権力という「カジノ」のチップへと変質し、人権の核心価値や本質的要請から逸脱しているとした。報告は、2024年は