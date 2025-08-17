伊藤園は、地域の茶産業を育成し持続可能な茶農業を促進するため1976年から茶産地育成事業を推進している。茶産地育成事業では、各地の茶農家に伊藤園の求める茶葉を栽培してもらう契約栽培のほか、荒廃農地などを茶園の造園・維持・拡大に取り組む新産地事業があり、市町村や事業者をサポートしている。どちらも収穫した茶葉は伊藤園が全量買い取りをしている。茶産地育成事業の展開面積は年々拡大し2023年に2512ha、2030年