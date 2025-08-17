第1位さそり座運気絶好調！ 努力が実る一週間に。何事もワンランク上を目指せる時期。今週のさそり座さんは、運気が絶好調！ コツコツと続けてきたことが形になるタイミングです。そして、さらに今よりも一つ上を目指せるぐらいの勢いがあるため、妥協せずに力を出しきることが幸運へと繋がりますよ。恋愛では、一途で真っ直ぐな思いが相手に伝わりやすいとき。仕事では専門的な分野に注目して勉強に励むと吉。高い集中力を持っ