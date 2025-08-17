◇ドイツ杯1回戦Eフランクフルト5―0エンガース（2025年8月17日ドイツ・コブレンツ）EフランクフルトのMF堂安律が敵地で行われた5部エンガースとのドイツ杯1回戦で2得点を挙げて5―0の勝利に貢献した。今季公式戦初戦に中盤の右サイドで先発すると、1―0の前半45分に右足トラップから左足で先制点。後半9分にもペナルティーエリア内でパスを受けると、左隅に蹴り込んだ。交代直前の後半35分にもあわやハットトリックと