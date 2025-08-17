お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に出演。映画「国宝」を観に行くも、隣の客のマナー違反に舌打ちを連発したと語る場面があった。夏休みを利用し、ようやく「国宝」を観に映画館へと向かったという有吉。満員だったといい、隣に誰が座ってくるか心配だったというが「右隣は30〜40代ぐらいの女性で。汗くさい俺みたいおじさんじゃなくて