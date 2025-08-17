◇第107回全国高校野球選手権県岐阜商3―1明豊（2025年8月17日甲子園）県岐阜商（岐阜）の準々決勝はセンバツ王者・横浜（神奈川）に決まった。16年ぶりの8強でタフな相手と対戦するが、左手ハンディを乗り越えて、この日も1打点を挙げるなど好守に活躍した横山温大（3年）は「春の王者と戦えることでとても今ワクワクしてますし、自分たちの力がどこまで出せるかっていうのが多分とても楽しい。僕は王者とやりたい気持