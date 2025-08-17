日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（30日、31日放送）。生中継されるチャリティーライブで乃木坂46の久保史緒里さん（24）が、視覚障がいの少女・百里さん（14）とピアノの連弾に挑戦することが17日、発表されました。30日と31日に東京・有明アリーナで開催される『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』。&TEAMやTHE RAMPAGE with 『ランラン・ダンス天国』高校生ダンサー、Niz