「広島２−７ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）広島が最下位・ヤクルトに完敗し、本拠地で痛い負け越しを喫した。今季２度目の先発の遠藤が誤算だった。１点リードの三回に内山の適時二塁打とオスナの左犠飛で逆転を許す。四回は１死満塁から内山に２点中前適時打を浴び、３回１／３を１０安打６失点で降板となった。バトンを受けた岡本が続く村上に７号３ランを浴び、この回一挙５失点。中盤で痛すぎるビックイニング