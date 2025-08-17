マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表MFオスカー・ボブ（22）は今シーズンのブレイクが期待される選手の1人だ。2023年9月にトップチームデビューを飾ったボブ。昨夏のプレシーズンマッチでは4試合で2ゴール3アシストを記録するなど抜群の存在感を見せていたこともあり、24-25シーズンの飛躍が期待されていた。しかし、トレーニング中に足を骨折してしまい、最終的に8カ月間プレイできず。昨シーズンはクラブW杯も含め、