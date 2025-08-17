テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが１７日までに自身のＳＮＳを更新。顔面アップショットにファンからは歓喜の声が相次いでいる。インスタグラムで「午後ニュースを担当した日の＃三谷の衣装担当するたびにスタッフさんに色々アドバイスをもらえて来月に向けてアップデートするぞという気持ちになれます。今月は２８日に担当します！」とつづり、横顔のアップショットや、ノースリーブのネイビーのワンピースをまとった