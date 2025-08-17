◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節岡山２―１柏（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）ホームの岡山が、柏から勝ち点３を奪った。前半戦のリベンジに成功し、今季３度目の連勝を飾った。雷の影響で１時間半遅れで開始した試合は、岡山が序盤からボールを保持してペースを作った。前半４分、ＦＷ岩渕弘人とＭＦ藤田息吹が２人がかりでボールを奪取。柏が古巣でもあるＦＷ江坂任に渡ると、エリア内へ進入していた岩渕へパスを供