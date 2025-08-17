◆日本海リーグ石川８―５富山（１７日、高岡西部）石川ミリオンスターズは、８―５で富山ＧＲＮサンダーバーズに逆転勝利し、連勝を飾った。リーグトップの俊足を誇る１番・間野勇翔（はやと）中堅手（２１）が、３安打、１打点、２盗塁と大活躍。初回は右前安打で出塁すると、抜群の瞬発力で二盗に成功。今季の盗塁数は、通算２５盗塁となり、２位に７個差と大きくリード。打率も３割４分４厘に上昇した。守備では１回１死三