テレビ朝日の田中萌アナウンサーが、番組の衣装ショットを公開した。１７日に更新したインスタグラムで「今日の衣装は白のセットアップにしました昨日の赤川花火大会、今年も感動したなまた載せます」とつづり、透明感あふれるノースリーブの涼しげセットアップ姿を披露した。この投稿には「白も似合う」「白コーデ癒されました」「涼しい衣装バッチリ」「白い妖精みたい」などの声が寄せられている。