◆オランダ１部▽第２節アヤックス２―２ゴーアヘッド（１７日）アヤックスの日本代表ＤＦ板倉滉が新天地デビューを果たしたが、後半３２分に負傷退場となった。チームも２―２の引き分けに終わった。＊＊＊冷静なプレーでチームを盛り立てていた板倉だが、アクシデントに見舞われた。後半途中から右足のふくらはぎを気にするしぐさを繰り返し、３２分にベンチに下がった。クラブ公式Ｘでは「板倉はプレー続行が不