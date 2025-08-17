【モデルプレス＝2025/08/17】タレントの若槻千夏が17日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】若槻千夏、スラリ美脚披露◆若槻千夏、ハーフパンツで美脚披露「普段写真投稿に曲付けないけど夏休みすぎて付けちゃう」とつづり、久石譲の「Summer」をBGMに写真を公開した若槻。ミッキーマウスのTシャツに、スラリと伸びた美しい脚が際立つハーフパンツを合わせたスタイリングを披露した