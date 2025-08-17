2025明治安田J2リーグ第26節の3試合が17日に行われた。10位ヴァンフォーレ甲府は16位の大分トリニータをホームに迎え入れると、47分の鳥海芳樹の得点が決勝点となり、2−0で勝利を収めた。ここまで勝ち点「41」を獲得しているRB大宮アルディージャはアウェイで最下位の愛媛FCと対戦し、3−0で勝利。勝ち点「3」を積み上げ、4位に浮上した。6位サガン鳥栖と5位V・ファーレン長崎の直接対決は、1−1で試合を折り返すと、88分