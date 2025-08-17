岡山―柏後半、競り合う岡山・一美（手前）と柏・古賀＝JFEス明治安田J1第26節最終日（17日・JFE晴れの国スタジアム＝1試合）3位の柏は岡山に1―2で屈し、勝ち点47から伸ばせなかった。快勝の岡山は同36。