阪神３―１巨人（セ・リーグ＝１７日）――阪神が２連勝。四回に高寺、坂本の適時打などで３点を先行。八回に登板した石井が４０試合連続無失点のプロ野球新記録を作った。巨人は１０安打も拙攻が響いた。◇ＤｅＮＡ５―４中日（セ・リーグ＝１７日）――ＤｅＮＡが４連勝。林が八回に同点の２点適時打を放ち、十二回には犠飛で決勝点を奪った。中日は七回に２点をリードしたが、救援陣が踏ん張れなかった。◇ヤクルト７―２