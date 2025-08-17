◆第107回全国高校野球選手権・3回戦明豊1―3県岐阜商（17日、甲子園）2017年以来の8強入りはならなかった。明豊の川崎監督は試合後、「勝たせてやれず申し訳ない」と唇をかんだ。初回、先発の寺本が力みから3安打と2四死球で3失点。二回に先頭の川口が左越えの三塁打で出塁し、その後の相手失策で1点を返したが、追いかける展開の重圧は回を追うごとに強くなった。毎回のように走者を出したが、本塁が遠かった。六回には1