冬の手肌ケアと心ときめくギフトを同時に叶える、OSAJIの2025年ホリデー限定コフレが11月12日（水）より数量限定で登場します。今年はジュエリーブランド「ARTIDA OUD」とのコラボレーションも実現。限定デザインや香りのハンドケア、スペシャルサイズの美容液、ポーチ付きセットなど、贈る人も贈られる人も笑顔になる特別なラインアップです。 限定感あふれる3種のホリデーコフレ 今回登場する