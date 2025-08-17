「夏目漱石の千円札」と聞いて、若い世代は知らないと答えるかもしれません。それもそのはず、夏目漱石の千円札は2007年4月2日に発行停止となっており、すでに18年以上経過しているからです。10代以下の人はもちろんのこと、20代の人でも見たことがない、使ったことがないという人もいるでしょう。さて、そんなもはや見かけることもあまりない夏目漱石の千円札ですが、オークションで化けました。2025年7月19〜20日に開催された第4