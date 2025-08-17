J１第26節でファジアーノ岡山対柏レイソルの一戦が、８月17日にJFE晴れの国スタジアムで行なわれた。落雷の影響でキックオフが１時間半、遅れたゲームで、開始４分にホームチームが先制に成功する。ハイプレスで相手からボールを奪い、その流れから江坂任のラストパスを受けた岩渕弘人が左足シュートを流し込む。岩渕はこれで２戦連発だ。先手を取った岡山だが、32分にアクシデント。立田悠悟が左膝を傷めた様子で、無念の途