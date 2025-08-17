北海道・帯広市の家電量販店で2025年8月12日、ロボット掃除機を盗んだうえ、逃走を阻止しようとした男性従業員にけがをさせたとして、18歳の少年が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、自称・札幌市に住む無職の18歳の少年です。少年は8月12日午前11時40分ごろ、帯広市西22条南2丁目の家電量販店で、販売価格9万9700円のロボット掃除機1台を盗んだうえ、逃走を阻止しようとした50代の男性従業員に体当たりし、けがを