「楽天５−７日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）日本ハムが逃げ切り、２連勝。スタメンをガラリと変えたオーダーがはまり、改めて選手層の厚さを証明した白星となった。試合後、新庄監督は本音を漏らした。「今日は試合前からテンションめっちゃ下がってたんです」。理由は夏の甲子園に出場している母校・西日本短大付属と首位ソフトバンクの結果。「西短が負けて、ソフトバンクがサヨナラ勝ち。で、３分後にメンバー