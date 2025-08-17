乃木坂４６の４期生・金川紗耶が披露した私服ショットが注目を集めている。１７日にインスタグラムに「シンプルな私服」とコメントし、黒のトップスにデニムパンツを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「前髪分け＆ジーンズのビジュアルがレベチすぎる件について」「綺麗すぎてもはや怖い」「ホンマに目の保養やわー！！」「スタイル良すぎな」「永遠に私の憧れ」「個性を出せばおしゃれさが目立ちシンプルな