◆パ・リーグオリックス７Ｘ―６西武＝延長１２回＝（１７日・京セラドーム大阪）オリックスが今季９度目のサヨナラ勝利で、２カードぶりの勝ち越しを決めた。延長１２回、あとアウト２つでドローとなる場面で試合を決めたのは広岡。フルカウントから中村祐の直球を捉え、左越えに１０年目で自身初となる５号サヨナラ弾を運んだ。５回表終了時点で０―６と大量ビハインドだったが、その裏に太田が７年目で自身初となる８号グ