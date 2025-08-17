女優の桜井日奈子が１７日に自身のＳＮＳを更新。浴衣ショットを公開した。インスタグラムで「シソンヌさんの単独ライブと木更津花火大会大大大好きなシソンヌさんの単独ライブ行ってきました、もう、ほんっっっとに最高。全ネタ全部ツボでした、そんなことある？？シソンヌさんのこと大好きでいてよかったなぁと心から思える時間でした、、大好きが加速した、、、ＤＶＤＢＯＸ絶対手に入れる、、、」と書き始め、「木更津