[8.17 エールディビジ第2節 ゴー・アヘッド 2-2 アヤックス]オランダ・エールディビジは17日に第2節を行った。DF板倉滉が所属するアヤックスは敵地でゴー・アヘッド・イーグルスと対戦し、2-2で引き分けた。今月8日にボルシアMGから加入した板倉はさっそくスタメン入り。好守備を見せたが、後半31分に負傷交代した。板倉は4-3-3の右CBで出場した。アヤックスは前半3分にMFデイビィ・クラーセンのゴールで先制。試合を優位に運