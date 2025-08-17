[8.17 DFBポカール1回戦 エンガース 0-5 フランクフルト]今夏にフライブルクからフランクフルトに完全移籍した日本代表MF堂安律が、デビュー戦で初ゴールを挙げた。堂安は17日のDFBポカール1回戦のエンガース(5部)戦でスタメン出場。新天地で公式戦初出場を果たすと、1-0の前半45分に魅せた。MFジャン・ウズンがゴール前に浮き球のパスを送り、タイミングよく飛び出した堂安がトラップから左足でシュート。見事にネットを揺