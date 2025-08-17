4回ヤクルト1死満塁、内山が中前に2点打を放つ＝マツダヤクルトが先発全員の15安打。三回に同点二塁打の内山が2―1の四回に2点打を放ち、村上が3点本塁打で畳みかけた。奥川は走者を再三背負っても6回1/3を2失点で4勝目。遠藤がKOされた広島は11安打のうち長打1本と迫力不足。