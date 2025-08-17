◇パ・リーグ楽天5―7日本ハム（2025年8月17日楽天モバイル）楽天のドラフト1位・宗山塁内野手（22）が17日の日本ハム戦（楽天モバイルパーク）で5試合ぶりに「2番・遊撃」で先発出場。6回に右前打、5点を追う8回無死一、三塁で中前適時打を放つなど、2安打1打点をマークし「もっと、ということもありますけど、まず打点がついたので良かった」とうなずいた。一方で、伊藤の前に第1打席は空振り三振、第2打席は二ゴロに